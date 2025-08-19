Коли сухі макарони обсмажують на гарячій сковороді, вони набувають легкого золотавого відтінку та незвичного смаку

Макарони – одна з найпростіших та найпопулярніших страв, але навіть у такій буденній страві існують свої кулінарні хитрощі. «Жіночий портал» розповідає, навіщо смажити сухі макарони перед приготуванням.

Чому варто обсмажувати макарони?

Коли сухі макарони обсмажують на гарячій сковороді, вони набувають легкого золотавого відтінку та незвичного смаку.

Також саме такий спосіб можна використовувати для макаронів, які додаються до супу. Розварені макарони в бульйоні виглядають не дуже естетично та апетитно, а після смаження триматимуть форму навіть якщо довго варити суп. Окрім цього, смак бульйону з обсмаженими макаронами змінюється на ароматніший та приємніший.