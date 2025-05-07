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Але часто під час варіння макарони злипаються у грудку, що псує не тільки їх вигляд, але й текстуру

Макарони – одна з найпопулярніших страв у світі. Вони готуються швидко, смакують майже всім та добре поєднуються з різними соусами. Але часто під час варіння макарони злипаються у грудку, що псує не тільки їх вигляд, але й текстуру. Shuba розповідає, як варити макарони так, щоб вони ніколи не злипалися. Головні правила варіння макаронів Додавайте макарони у киплячу воду. Якщо покласти макарони в холодну або просто теплу воду, їх структура почне розм’якшуватися нерівномірно, що може призвести до злипання. Використовуйте багато води – оптимальне співвідношення становить 1,5 літра води на 100 грамів макаронів. Не забувайте помішувати. Насамперед перші кілька хвилин варіння помішуйте макарони. Так ви контролюватимете процес. Додайте потрібну кількість солі. Перед тим, як додавати макарони їх потрібно посолити. Правильна кількість солі (близько 7-10 грамів на 100 грам макаронів) посилює смак та допомагає зберегти правильну структуру. Не переварюйте пасту. Дотримуйтеся часу, вказаного на упаковці та постійно перевіряйте макарони на м’якість. Паста аль денте не тільки смачніша, а й має менше тенденцію до злипання після приготування.

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