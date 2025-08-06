При визначенні часу приготування потрібно враховувати вид макаронних виробів, товщину та якості тіста

Макарони з твердих сортів пшениці – корисний продукт з високим вмістом білків, який не злипнеться та не розвариться за умови правильного варіння. GreenPost розповідає, скільки потрібно варити макарони з твердих сортів пшениці.

Зазвичай макарони з твердих сортів пшениці варять 7-10 хвилин, але є й альтернативні способи приготування.

Головне пам’ятати, що макарони краще недоварити, ніж переварити. При визначенні часу приготування потрібно враховувати вид макаронних виробів, товщину та якості тіста. Проте, як правило, час приготування кожного виду вказаний на упаковці, і його варто дотримуватися.

Щоб перевірити додатково готовність виробу, спробуйте на смак макарони за 3 хвилини до закінчення варіння. Якщо ви відчули, що верх вже м’який, а усередині ще є жорстка основа, можна вимикати вогонь і залишити їх на плиті на 2-3 хвилини. Гарячі макарони самостійно дійдуть до потрібного стану.

Якщо ви хочете, щоб ваша паста була al dente, скоротіть стандартний час готування на 2-3 хвилини.