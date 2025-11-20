Зіпсуєте і вечерю, і техніку: які страви ніколи не можна готувати в аерогрилі
Аерогриль – дуже зручний кухонний помічник, але не всі продукти добре підходять для приготування в ньому. Express розповідає, які страви не варто готувати в аерогрилі, щоб не зіпсувати ані страву, ані сам прилад.
Що не варто готувати в аерогрилі?
Страви з соусом.
Рідина може почати розбризкуватися, і це може бути небезпечним. Такі страви краще готувати на низькому вогні та повільно в мультиварці або на плиті.
Вологі продукти.
Вологі страви в клярі також не підходять для використання в аерогрилі з аналогічних причин. Оскільки в кошику немає гарячої олії, тісто буде капати всюди й можу пошкодити аерогриль.
Попкорн.
Більшість аерогрилів не нагріваються достатньо сильно, щоб лопнути зерна. Також зерна кукурудзи можуть застрягти в нагрівальному елементі, що може призвести до короткого замикання.
Броколі.
Броколі можуть просто розвалитися в аерогрилі, оскільки прилад висушує їх, роблячи жорсткими. Щоб отримати смачний гарнір, спробуйте запекти броколі у духовці.
Макарони та рис.
Макарони та рис також не готуватимуться в аерогрилі, оскільки їх спочатку потрібно відварити.