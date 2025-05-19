Жирні плями, що залишилися всередині аерофритюрниці, важко очистити, особливо якщо вони пригоріли під час приготування

Часте користування аерофритюрницею або аерогрилем – це зручно, але з часом на дні накопичуються жир і залишки їжі, які важко відмити. Щоб уникнути забруднень та зменшити потребу в чищення, варто скористатись простим лайфхаком від Express.

Як прибрати стійкі плями?

Жирні плями, що залишилися всередині аерофритюрниці, важко очистити, особливо якщо вони пригоріли під час приготування, оскільки їх часто не вдається видалити простим тертям.

Якщо у вас є стійкі плями, то все, що вам потрібно, це харчова сода, оскільки вона може розчиняти кислотний жир і плями від пригорілої їжі за умови правильного використання.

Все, що вам потрібно зробити, це змішати дві столові ложки харчової соди в мисці з водою до утворення густої пасти. Після нанесіть пасту на плями та залиште цю суміш на 10 хвилин, щоб дати розчину час розщепити жир.

Тоді вам потрібно лише витерти залишки харчової соди вологою ганчіркою, і ваша аерофритюрниця буде знову чистою.