Бажання приготувати все й одразу – найпоширеніша помилка користувачів аерогрилів

Аерогриль став справжньою знахідкою для тих, хто любить смачну, але водночас корисну їжу без зайвого жиру. Він дозволяє готувати улюблені страви швидко й без метушні біля плити. Однак навіть цей розумний пристрій не врятує, якщо користуватися ним неправильно. Про основні помилки, яких припускаються найчастіше, пише «24 Канал».

Багато господинь скаржаться, що страви виходять сирими, пересушеними або нерівномірно просмаженими. Найчастіше проблема – не в самому аерогрилі, а в кількох простих помилках, які легко виправити.

Переповнення кошика

Бажання приготувати все й одразу – найпоширеніша помилка користувачів аерогрилів. Якщо заповнити кошик до країв, гаряче повітря не зможе циркулювати рівномірно, і продукти прогріються нерівномірно.

Щоб страва вийшла рум’яною й пропеченою, залишайте між шматочками невелику відстань. Якщо потрібно приготувати велику порцію, краще зробити це у два підходи. Так результат буде ідеальним, без пересушених країв і сирої середини.

Відсутність попереднього розігріву

Аерогриль, як і духовка, потребує розігріву. Якщо пропустити цей етап, пристрій не набере потрібної температури, а продукти прогріються повільно. Через це скоринка не утвориться, а текстура страви залишиться «вареною».

Перед початком готування завжди вмикайте аерогриль на 3-5 хвилин у режимі розігріву. Це дозволить досягти стабільної температури та гарантує рівномірне приготування.

Неправильна нарізка і нетерплячість

Ще одна поширена проблема – шматочки різного розміру. У результаті дрібні інгредієнти пересушуються, а великі залишаються сирими. Щоб уникнути цього, нарізайте продукти приблизно однакового розміру.

Також не відкривайте кошик занадто часто, щоб «перевірити готовність». Кожне відкриття випускає гаряче повітря, і приладу доводиться знову нагріватися. Краще довіртеся рецепту й дочекайтеся завершення циклу готування.