Правильно зварений бульйон – це навариста основа для супів, соусів та підлив, насичена смаком та ароматом. Щоб бульйон був прозорий, ароматний та насичений, важливо дотримуватися не тільки рецепту, а й оптимального часу приготування. УНІАН розповідає, скільки потрібно варити кістки на бульйон.

Щоб зварити насичений бульйон, кістки попередньо слід запекти у духовці до золотисто-коричневого кольору. Час запікання залежить від типу кісток та температури:

Яловичі кістки – 45-60 хвилин при 200-220°C. Приблизно через пів години потрібно перевернути кістки для рівномірного підрум’янення. Свинячі або баранячі кістки – достатньо 30-45 хвилин при 200°C. Курячі кістки – 20-30 хвилин при 200°C.

Потім кістки слід помістити у велику каструлю та залити холодною водою так, щоб вона повністю їх покривала. Важливо починати варіння з холодної води, щоб смак та поживні речовини краще перейшли в рідину.

Скільки варити бульйон на кістках?

Час приготування залежить від типу кісток:

Курячі або рибні кістки – близько години. Яловичі кістки – 2–3 години. Свинячі кістки – не менше 3-х годин.

Варити бульйон рекомендується на повільному вогні, щоб рідина не мутніла і не випаровувалася занадто швидко.