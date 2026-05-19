Багато людей кладуть м’ясо в морозильну камеру одразу після покупки, не виймаючи його з магазинного пакування. Однак такий спосіб зберігання може призвести до розмноження мікроорганізмів. Onet розповідає, як краще заморожувати м’ясо.

Чи можна заморожувати м’ясо в магазинному пакуванні?

М’ясо, яке ви купили в магазині, не можна залишати в оригінальній упаковці. Папір під продуктом вбирає соки з м’яса, що створює ідеальні умови для розвитку бактерій.

Крім того, не слід повторно заморожувати м’ясо після його розморожування, оскільки це збільшує ризик харчового отруєння та погіршує якість продукту.

