Для того щоб уникнути постійного заморожування і розморожування, фарш потрібно заморожувати порційно

Щоб фарш завжди був під рукою і не псувався, важливо заморожувати його грамотно та зручними порціями. News24 розповідає, як правильно заморозити фарш, щоб було зручно використовувати в майбутньому.

Корисні поради для зручного заморожування

Щоб уникнути постійного заморожування і розморожування, фарш потрібно заморожувати порційно, використовуючи пакет та качалку.

Для цього помістіть фарш в пакет, розкачайте його качалкою, щоб вийшов рівномірний прямокутний пласт. Далі за допомогою палички розділіть пласт фаршу на частини, натискаючи по лініях поділу. Зробіть необхідну кількість порцій для майбутніх страв.

Покладіть порційний фарш у морозилку, і коли вам знадобиться трохи фаршу, ви просто відокремите потрібну частину, а залишки фаршу залишите в морозилці, зберігаючи його властивості.