Коли фарш виходить надто сухим або густим, котлети чи голубці з нього вийдуть менш соковитими та смачними. Проте, існують способи, як можна врятувати сухий та густий фарш. News24 розповідає про них.

Як врятувати сухий та густий фарш?

Зазвичай сухим виходять котлети з курячого фаршу. Тому кулінари рекомендують додавати до курячого фаршу трохи свинячого, щоб врятувати ситуацію.

Також на властивості фаршу впливає якість його приготування. Перед використанням його потрібно змішати зі спеціями та добре відбити. Ці кроки зроблять фарш м’якшим. Відбивати яловичий або свинячий фарш потрібно 7-10 хвилин, а ось курячий фарш потрібно відбивати всього 5 хвилин.

Ще один спосіб допоможе густій масі стати ніжнішою. Для цього в фарш потрібно покласти шматочок льоду.