Майже завжди процес натирання плавленого сиру перетворюється в труднощі. Сир просто розмазується, забиває отвори терки та виходить достатньо нерівними шматочками, а не стружкою. «Добрі новини» розповідають, як можна натерти плавлений сир без проблем.

Зазвичай перед натиранням плавлений сир потрібно покласти у морозилку на деякий час. Коли продукт замерзне, він стане значно твердішим, а тому натиратиметься простіше та легше.

Але такий метод працює не ідеально – сир все ще прилипає до терки. Тож можна застосувати один простий трюк – змастити терку олією перед роботою. Для цього підійде і соняшникова, і оливкова.

Для цього вам потрібно взяти паперову серветку, нанести трохи олії та протерти робочу поверхню терки. Цей тонкий масляний шар створить ковзкий ефект, а сир почне натиратися краще.