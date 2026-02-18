Останнім часом усе більше людей обирають аерогриль для щоденного приготування страв. Цей прилад дозволяє швидко запікати, смажити та випікати без великої кількості олії, зберігаючи користь продуктів. Страви виходять хрусткими зовні та соковитими всередині. Shuba ділиться добіркою простих і корисних рецептів, які легко приготувати в аерогрилі. Омлет із помідорами чері Інгредієнти Яйця 4 шт. Помідори чері 6 шт. Тортилья або лаваш 1 шт. Сіль до смаку Зелень до смаку Петрушка до смаку Моцарела 50 г Спосіб приготування: Крок 1 Викладіть тортилью на дно чаші аерогриля та сформуйте бортики. Крок 2 Розбийте яйця всередину тортильї. Крок 3 Додайте розрізані навпіл помідори чері, подрібнену зелень і петрушку. Крок 4 Посоліть за смаком та посипте натертою моцарелою. Крок 5 Готуйте при температурі 180°C протягом 13 хвилин. Сирники Інгредієнти Сир кисломолочний 200 г Борошно 1 ст. л. Цукор 1 ст. л. Ванільний цукор дрібка Жовток 1 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Змішайте сир, борошно, цукор, ванільний цукор і жовток до однорідності. Крок 2 Сформуйте з маси кульки та надайте їм форму сирників. Крок 3 Викладіть сирники в чашу аерогриля. Крок 4 Готуйте в режимі «Випічка» протягом 15 хвилин. Банановий кекс Інгредієнти Банан 1 шт. Яйце 1 шт. Какао 1 ст. л. Вівсяні пластівці 70 г Розпушувач дрібка Ванільний цукор до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Розімніть банан виделкою до пюреподібного стану. Крок 2 Додайте яйце, какао, вівсяні пластівці, розпушувач і ванільний цукор. Крок 3 Перемішайте до однорідної маси. Крок 4 Перекладіть тісто у форму для випікання. Крок 5 Випікайте при температурі 160°C протягом 10–12 хвилин. Спаржа під пармезаном Інгредієнти Спаржа 250–300 г Томати чері 100 г Пармезан тертий 30 г Оливкова олія 5 ст. л. Часник 2–3 зубці Прованські трави до смаку Паприка до смаку Сіль, перець до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Помийте спаржу та зріжте тверді кінці. Крок 2 Викладіть спаржу на пергамент у чашу аерогриля. Крок 3 Розріжте томати чері навпіл і викладіть зверху. Крок 4 Змішайте оливкову олію, подрібнений часник, прованські трави, паприку, сіль і перець. Крок 5 Полийте овочі підготовленою сумішшю. Крок 6 Посипте тертим пармезаном. Крок 7 Запікайте при температурі 200°C протягом 7–10 хвилин. Сирні мінізапіканки Інгредієнти Яйця 2 шт. Банан 1 шт. Сир кисломолочний 300 г Кукурудзяний крохмаль 1,5 ч. л. Вишневий сироп без цукру до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Збийте яйця, банан, сир і кукурудзяний крохмаль у блендері до однорідності. Крок 2 Розлийте суміш у форми для кексів. Крок 3 Додайте зверху ягоди або полийте вишневим сиропом. Крок 4 Випікайте при температурі 180°C протягом 15 хвилин.

