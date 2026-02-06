Олександр Ширшин скасував через суд, оголошену догану

Колишній командир батальйону «Маґура» 47 окремої механізованої бригади Олександр Ширшин з позивним «Геній» через суд скасував догану, яку йому оголосили через нібито невиконання службових обовʼязків. Про це капітан ЗСУ повідомив у фейсбук у пʼятницю, 6 лютого.

За словами Олександра Ширшина, винесення догани командування пояснило нібито невиконанням службових обов'язків з його боку. Водночас військовий був впевнений, що дисциплінарне стягнення застосували через футболку з зображенням недоречної, на думку командування, людини. Ширшин зазначає, що неодноразово намагався зʼясувати справжню причину винесення догани, однак не отримував вичерпної відповіді.

«По факту стягнення дали через те, що вдягнув футболку з особою, яку не можна згадувати всує, навіть якщо хочеш уваги, але прописана причина була типу невиконання обов’язків… Коли намагався дізнатися в чому невиконання, ознайомитись з доказами і матеріалами. Відповідь була: “Я – командир, я так вирішив!” [...] Ну, що зробиш… вирішили просто оскаржити», – розповів Олександр Ширшин.

У липні 2025 року Олександр Ширшин подав позов до Кіровоградського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати застосування дисциплінарного стягнення. У суді військового захищала адвокатка Наталія Фещик, а розглядала справу суддя Галина Момонт.

«Спірний наказ не містить конкретний опис дій або бездіяльності позивача, які б утворювали склад дисциплінарного проступку, не визначено, які саме службові обов’язки ним не виконані або виконані неналежним чином, не встановлено часу, місця, способу вчинення порушення та не наведено причинно-наслідкового зв’язку між діями позивача і будь-якими негативними наслідками, а отже, порушений принцип належного урядування. [… ] У зв’язку з чим не може розцінюватися як достатня підстава для притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності», – цитує рішення суду адвокатка Наталія Фещик.

Нагадаємо, 16 травня 2025 року Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади командира батальйону 47 бригади. Своє рішення військовий пояснив «дебільними задачами» від командирів, що призвели до невиправданих втрат серед військових. Бригада Ширшина виконувала бойові завдання на Курському напрямку. 18 травня Генштаб ЗСУ відреагував на заяву Ширшина та повідомив про початок перевірки.

16 червня Олександр Ширшин повідомив, що за результатами службової перевірки його визнали недисциплінованим: «Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи й недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів», – написав капітан.

14 серпня 2025 року Олександр Ширшин повідомив, що офіційно звільнився з посади командира батальйону 47 ОМБр.