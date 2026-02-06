Участь у ході взяли орієнтовно 500 паломників

Близько пів тисячі прихильників УПЦ МП 5 лютого провели хресну ходу до скиту (відокремлене поселення для ченців – ред.) Ксенії Петербурзької на Буковині. Скит розташований у селі Молниця Герцаївської громади та названий на честь святої Російської православної церкви. Під час воєнного стану проведення подібних заходів заборонено. У поліції з’ясовують, хто організував ходу, щоб притягнути до відповідальності.

Про хресну ходу з села Остриця до села Молниця повідомив телеграм-канал СПЖ 5 лютого. На каналі зазначили, що захід організували напередодні свята Ксенії Петербурзької. Паломники пройшли 15 кілометрів і дісталися до скиту на честь російської святої біля Банченського монастиря.

Скит Ксенії Петербурзької у селі Молниця

У поліції Буковини в коментарі ZAXID.NET зазначили, що під час воєнного стану заборонено проводити хресні ходи, згідно з рішенням ради оборони Чернівецької області від 12 серпня 2022 року.

«Поліція інформацію про цей хресний хід УПЦ МП зареєструвала в єдиному журналі обліку звернень. Дії організатора будуть кваліфіковані за статтею 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексом України про адміністартивні правопорушення. Особу організатора також встановлюють, щоб притягнути до відповідальності», – зазначила речниця поліції Кароліна Маришева.

У Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ розповіли ZAXID.NET, що в Герцаївській громаді досі є багато прихильників російського миру, які продовжують вшановувати російських святих.

«Жителі цих сіл розуміють, що йде війна. Однак через своїх священників УПЦ МП вони вірять, що це все Божа кара, яку наслали на Україну через гріхи українців. Вони не ставлять питання, чому вони поклоняються російським святим у час, коли Росія напала на Україну. Там таких ікон, ликів святих багато. Донедавна навіть був храм на честь російського царя Миколи. Ще досі там популярна не лише Ксенія Петербурзька, але й Матрона Московська, якій також моляться. Це все маячки російського миру, а для священників УПЦ МП – лакмусові папірці приналежності до РЦП», – зазначив капелан ПЦУ Роман Грищук.

Додамо, що Ксенія Петербурзька, на честь якої названий скит, – жінка дворянського походження, що жила в Санкт-Петербурзі. Вона вважається небесною покровителькою цього міста. Канонізована до лику російських святих 6 червня 1988 на Помісному соборі Російської православної церкви.

ZAXID.NET звернувся за коментарями до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. На момент публікації матеріалу відповіді ми не отримали.