На Донеччині «Азов» захопив у полон 18 окупантів

На Добропільському напрямку, що на Донеччині, бійці інтернаціонального батальйону 12 бригади «Азов» Національної гвардії України захопили у полон 18 російських військових. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомили у телеграм-каналі «Азову».

Як розповіли військові інтернаціонального батальйону, вони отримали завдання зачистити звільнене село Золотий Колодязь, що у Покровському районі Донеччини. На одній з вулиць бійці виявили групу окупантів, яка ховалася в зруйнованому будинку, та захопили її у полон. Під час допиту росіяни вказали українським бійцям локації, де переховується решта окупантів. Таким чином протягом доби «азовці» захопили у полон 18 росіян, а тих, хто відмовився добровільно скласти зброю, – ліквідували.

«Тривалий проміжок часу противник відчував себе безкарним, ми зробили все можливе, щоб змінити їхню думку та схилити до здачі у полон», – сказав заступник командира інтернаціонального батальйону з позивним «Беретта».

Полонені окупанти розповіли, що їх покинуло власне командування, й вони опинилися в оточенні без їжі. Близько чотирьох місяців росіяни перебували у селі без підтримки, тому були раді можливості скласти зброю.

«Ставлення командування до нас погане. Вони нас туди завели й покинули. Я отримав поранення, а мені навіть не скинули медикаменти», – розповів полонений.

Полонені розповіли, що були вражені ставленням бійців інтернаціонального батальйону, які їх нагодували та надали медичну допомогу.

