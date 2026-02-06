Інтернаціональний батальйон «Азову» на Добропільському напрямку полонив 18 росіян
Бійці «Азову» зачистили село Золотий Колодязь на Донеччині
На Добропільському напрямку, що на Донеччині, бійці інтернаціонального батальйону 12 бригади «Азов» Національної гвардії України захопили у полон 18 російських військових. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомили у телеграм-каналі «Азову».
Як розповіли військові інтернаціонального батальйону, вони отримали завдання зачистити звільнене село Золотий Колодязь, що у Покровському районі Донеччини. На одній з вулиць бійці виявили групу окупантів, яка ховалася в зруйнованому будинку, та захопили її у полон. Під час допиту росіяни вказали українським бійцям локації, де переховується решта окупантів. Таким чином протягом доби «азовці» захопили у полон 18 росіян, а тих, хто відмовився добровільно скласти зброю, – ліквідували.
«Тривалий проміжок часу противник відчував себе безкарним, ми зробили все можливе, щоб змінити їхню думку та схилити до здачі у полон», – сказав заступник командира інтернаціонального батальйону з позивним «Беретта».
Полонені окупанти розповіли, що їх покинуло власне командування, й вони опинилися в оточенні без їжі. Близько чотирьох місяців росіяни перебували у селі без підтримки, тому були раді можливості скласти зброю.
«Ставлення командування до нас погане. Вони нас туди завели й покинули. Я отримав поранення, а мені навіть не скинули медикаменти», – розповів полонений.
Полонені розповіли, що були вражені ставленням бійців інтернаціонального батальйону, які їх нагодували та надали медичну допомогу.
Нагадаємо, 30 січня Сили оборони Півдня повідомили, що захопили у полон росіян, які намагалися встановити прапор РФ у селі Тернувате на Запоріжжі. Ще одну російську ДРГ – ліквідували.