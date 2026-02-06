Комплекс для переробки зерна в Київській області купив Павлушко

Компанія «Соснова Агро», власником якої є депутат Київської обласної ради та бізнесмен Юрій Павлушко, придбає недобудований зернопереробний комплекс у Київській області за 6,9 млн грн. Інформація про продаж опублікували на сайті Prozorro.Продажі.

Об’єкт був продали з третьої спроби, після того як стартову ціну знизили на 50%. Єдиним учасником аукціону стала саме компанія Павлушка, на балансі якої комплекс перебуває з 2009 року.

Що відомо про комплекс?

Комплекс розташований у селі Соснова Бориспільського району. Його загальна площа складає 688,5 кв. м, рівень готовності об’єкта – 89%. До комплексу увійшли: млин з обладнанням для виробництва борошна, зерносушарка, вісім силосів різної місткості, а також інші будівлі та допоміжні споруди. Підприємство забезпечене газом, електрикою та водопостачанням.

Станом на 1 грудня 2025 року комплекс або його частини не перебували в оренді. Варто зазначити, що земельна ділянка під об’єктом не входить у приватизацію.

