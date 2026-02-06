Поліцейським загрожує позбавлення увʼязнення

В Одесі Державне бюро розслідувань викрило поліцейських, які вимагали з водіїв хабарі. За гроші правоохоронці обіцяли не доставляти їх до ТЦК. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.

Затримані – двоє поліцейських, які організували схему заробітку на військовозобовʼязаних чоловіках. Правоохоронці під час патрулювання зупиняли автомобілі, якщо водій підлягав мобілізації, – з нього вимагали хабар. За неправомірну вигоду водіям обіцяли не доставляти їх до ТЦК та СП. Сума хабаря становила від 2 тис. доларів, залежно від можливостей військовозобовʼязаного.

Слідчі ДБР викрили схему та 4 лютого затримали правоохоронців після одержання грошей від одного з водіїв. Поліцейським оголосили підозри у хабарництві (ч. 3 ст. 368 КК України), їм загрожує до 10 років увʼязнення. Незабаром суд обере для підозрюваних запобіжний захід.

Нагадаємо, 18 січня суд в Одесі відправив під варту трьох військових ТЦК та представника громадської організації, які близько години возили військовозобовʼязаного містом. Під час поїздки з чоловіка вимагали хабар у розмірі 6 тис. доларів за не доставлення до ТЦК.