Володимир Ніколін працював у Восьмому апеляційному адміністративному суді з 2018 року

Вища рада правосуддя звільнила суддю Восьмого апеляційного адміністративного суду Володимира Ніколіна у відставку. Відповідне рішення ВРП ухвалила на засіданні 5 лютого.

Володимир Ніколін почав працювати у судах із 1990 року – спочатку як в. о. народного судді Стрийського міського народного суду. З 2003 по 2004 роки працював суддею місцевого Стрийського міського суду, з 2004 по 2008 роки – суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

У 2008 році його призначили суддею Львівського апеляційного адміністративного суду, а у 2018 році указом президента перевели до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Серед іншого суддя розглядав справу дружини чиновника Верховної Ради, яка судилася з патрульною поліцією за штраф.

У своїй декларації за 2024 рік суддя вказав гараж і квартиру у Стрию, а також ділянку дружини в селі Дубина. З 2010 року суддя користується автомобілем Mitsubishi Outlander. У 2024 році він задекларував 2,8 млн грн зарплати і майже 265 тис. грн пенсії. Готівкою Володимир Ніколін зберігає 60 тис. доларів та 1,4 млн грн, а на рахунку в банку – 510 тис. грн.