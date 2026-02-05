38-річний Ростислав Сопільник працює старшим уповноваженим Львівського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції

Один із власників Львівського університету бізнесу та права Ростислав Сопільник бере участь у конкурсі на посаду судді Львівського апеляційного суду. Раніше СБУ розслідувала масштабну схему продажу військовозобов’язаним чоловікам статусу студентів чи аспірантів задля уникнення мобілізації у цьому приватному виші, але закрила справу. На це звернув увагу сайт NGL.media.

Ростислав Сопільник уже пройшов письмове тестування на знання права, перевірку когнітивних здібностей та виконав практичне завдання для кандидатів в апеляційний суд. Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка рекомендує кандидатів на посаду судді, має провести співбесіду з Ростиславом Сопільником.

Наразі 38-річний Ростислав Сопільник працює старшим уповноваженим Львівського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції. Йому належить 49% Львівського університету бізнесу та права. Більша частка університету зареєстрована на ректорку університету Жанну Семчук.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року Служба безпеки повідомила, що викрила в університеті бізнесу й права масштабну схему для ухилянтів. За версією слідства, власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання військовозобов'язаних поза межами ліцензованих річних обсягів МОН. За вступ до вишу ухилянти платили від 5 до 8 тис. доларів. Вже в січні 2025 року цю справу закрили, слідчі дійшли висновку, що керівництво вишу не перешкоджало ЗСУ, тому злочину немає.

У 2025 році мерія через суд виселила приватний виш із комунальних приміщень на вул. Кульпарківській, 93 та Антоновича, 70.

У листопаді 2024 року Міносвіти анулювало ліцензію для приватного Львівського університету бізнесу й права на підготовку аспірантів. Однак університет відновив ліцензію через суд.