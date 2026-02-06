Анастасія Сірооченко та бухгалтер Джон Томлінсон

Днями низка львівських та всеукраїнських ЗМІ повідомили, що у оприлюднених міністерством юстиції США так званих «файлах Епштейна» Львів фігурує 105 разів. Серед іншого скандальний американський фінансист нібито цікавився купівлею вілли у Львові. Однак розслідувачі «Телебачення Торонто» з’ясували, що ніякої нерухомості Джеффрі Епштейн у Львові не планував купувати, натомість він роками координував фінанси українки Анастасії Сірооченко, яка і купувала нерухомість за схемами з виведення грошей.

30 січня мін’юст США опублікував понад три мільйони документів, що стосуються справи Джеффрі Епштейна – американського фінансиста, засудженого у за сексуальне насильство над неповнолітніми та організацію проституції. Після другого арешту у 2019 році його знайшли мертвим після самогубства у камері.

У 2023 році суд дозволив розкрити майже тисячу сторінок документів, які пізніше назвали «Списком Епштейна». У ньому фігурувало близько 200 людей, які могли користуватися його послугами секс-торгівлі. Серед цих людей були президенти США Білл Клінтон та Дональд Трамп, принц Ендрю, бізнесмен Білл Гейтс, співак Майкл Джексон, науковець Стівен Гокінг та інші. Багато з них поплатились за цей звʼязок. Зокрема, молодшого брата короля Великої Британії Чарльза III принца Ендрю через цей скандал позбавили всіх титулів. Скандал із Епштейном вплинув і на політичну кар’єру Дональда Трампа, адже із фінансистом вони були давніми партнерами.

У оприлюднених 30 січня файлах Львів справді згадується 105 разів. Щоправда, більшість документів – це звіти про авіаквитки зі Львова, рахунки та фінансові перекази через львівські банки або компанії тощо. Серед них чимало файлів, у яких фігурує українка Анастасія Сірооченко, якою впродовж 2011-2016 років опікувалася група бухгалтерів під безпосереднім контролем Епштейна. Він координував підготовку податкової документації, погоджував формулювання для аудиторів і фактично виконував роль її фінансового менеджера.

38-річна Анастасія Сірооченко – мистецтвознавиця, колекціонерка та інвесторка. Починаючи з 2010-х років вона брала участь в організації та продюсуванні низки виставкових проєктів, а також працювала з галереями та артінституціями у Лондоні та Нью-Йорку. Зараз Анастасія Сірооченко входить до рад піклувальників престижних мистецьких інституцій у США, таких як The Ukrainian Museum у Нью-Йорку, SculptureCenter та The Watermill Center.

Анастасія Сірооченко

Судячи з листувань, Анастасія Сірооченко познайомилася з Джеффрі Епштейном у 2010 році, коли працювала моделлю та намагалася розпочати кар’єру в американській кіноіндустрії. Того ж року вона уклала контракт із модельною агенцією MC2 Miami, яку очолював близький соратник Епштейна Жан-Люк Брюнель. Його неодноразово звинувачували у сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх. У 2022 році він помер у французькій в’язниці, так і не дочекавшись судового вироку.

Фінансова звітність Анастасії Сірооченко починає фігурувати у листуваннях Епштейна у 2011 році і тісно пов’язана з Леоном Блеком – одним із найбагатших фінансистів США та ключовим клієнтом Джеффрі Епштейна. У період із 2011 по 2016 рік Блек та його трастовий фонд переказали на особисті рахунки Анастасії Сірооченко понад 3 мільйони доларів. Ці платежі бухгалтери класифікували як «подарунки». Крім цього, Блек вів співпрацю з компаніями, зареєстрованими на Сірооченко, й у документах фігурують рахунки-фактури на сотні тисяч доларів за купівлю творів мистецтва.

Гроші, які українка отримувала на особисті рахунки, згодом перераховувались на рахунки її ж компаній як внутрішні позики. Це простежується на прикладі угоди про купівлю нерухомості на вул. Романицького, 24 у Львові. Бухгалтер Джон Томлінсон детально описує схему купівлі в листуванні:

«Щодо позики: 23 січня 2015 року ти перерахувала 400 тисяч доларів зі свого особистого рахунку на рахунок Lviv Enterprises LLC. Я класифікував це як позику компанії. Частина цих грошей була використана на купівлю будівлі у Львові (128 500 доларів). 199 999,90 доларів з цих грошей були інвестицією в Curation Media», – вказано в листуванні.

Інтерес Епштейна до цієї нерухомості був пов’язаний не з її купівлею, а з потребою отримати документи для фінансової звітності. В одному з листів, який, ймовірно, стосувався фінансів Леона Блека, Епштейн скаржиться на безлад зі звітністю мільярдера. З листа випливає, що Сірооченко могли помилково зазначити як співінвесторку в угоді, де паралельно фігурувала компанія Блека Black Family Partners, хоча спочатку інвестицію планували здійснити від імені Lviv Enterprises LLC. Ці операції викликали занепокоєння в аудиторів та у бухгалтерів, які обслуговували фінанси Сірооченко. Наприклад, у одному з листів згадується, що бухгалтер Майкл Штайн звільнився після розбіжностей щодо класифікації витрат на купівлю львівської нерухомості.

Зазначимо, що зараз у прибудові на вул. Романицького, 24а у Львові працює пілатес-студія, співзасновницею якої є Тетяна Сірооченко, ймовірно мати Анастасії Сірооченко.