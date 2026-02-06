Стефанчук повідомив, що норма не мала спонукальний характер

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що із проєкту Цивільного кодексу України вилучать статтю про зниження шлюбного віку до 14 років. Про це він повідомив у фейсбуці, у понеділок, 6 лютого.

Як пояснив Стефанчук, у проєкті закону була передбачена норма, яка дозволяла укладення шлюбу винятково за рішенням суду у разі народження дитини в 14-річної дівчинки, або її вагітності. Водночас він наголосив, що ця норма не мала спонукального характеру й була спрямована на захист інтересів новонародженої дитини.

«Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері», – йдеться у дописі Голови Верховної Ради.

За словами Руслана Стефанчука, робоча група визнала, що суспільство неоднозначно сприйняло цю норму, тому ухвалила рішення вилучити статтю із законопроєкту та залишити чинне законодавче регулювання.

«Цієї норми у проекті не буде», – підсумував Стефанчук, додавши, що положення однієї статті не можуть ставити під загрозу ухвалення всього великого та фундаментального законопроєкту, який налічує 1949 статей.

Наразі за чинним законодавством (стаття 23 Сімейного кодексу України) шлюб дозволений з 18 років – і для жінок, і для чоловіків.

Водночас закон передбачає виняток: із 16 років можна одружитися лише за рішенням суду. Суд може дати такий дозвіл, якщо вважає, що це відповідає інтересам неповнолітнього. Найчастіше суд розглядає такі справи у випадках вагітності, народження дитини або якщо пара фактично вже живе як сім’я. При цьому батьків або опікунів про розгляд справи повідомляють, але їхня незгода не означає автоматичну відмову.

Важливо й те, що суд дає дозвіл на шлюб із конкретною людиною. Якщо згодом з’явиться намір одружитися з іншим неповнолітнім, доведеться знову звертатися до суду. Якщо ж одружитися хочуть двоє неповнолітніх, кожен із них подає окрему заяву.

Таким чином, нині в Україні шлюбний вік не знижений, а всі винятки можливі лише через суд і лише в окремих життєвих ситуаціях.

Нагадаємо, що до 2012 року мінімальний вік укладання шлюбу в Україні був 14 років. З березня 2012 року Рада збільшила винятковий мінімальний шлюбний вік до 16 років.