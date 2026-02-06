Група компаній ОККО достроково запустила вітропарк на Волині потужністю 90 МВт. Завдяки цьому понад 100 тис. українців отримають кілька додаткових годин електроенергії. Про це у четвер, 5 лютого, повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Минулого тижня у зв’язку з морозами роботу вітропарку розпочали раніше, ніж була запланована комерційна експлуатація об’єкта. Тому вже понад тиждень ВЕС безкоштовно віддає електроенергію в енергосистему України для мінімізації дефіцитів», – зазначив він.

Посадовець уточнив, що робота вітропарку забезпечить кілька додаткових годин електроенергії для понад 100 тис. споживачів. У лютому також планують ввести в експлуатацію ще 60 МВт, тож загальна потужність ВЕС становитиме близько 150 МВт. У першій половині 2027 року планують запуск ще 190 МВт вітрових потужностей.

За інформацією видання «Сила правди», йдеться про вітроелектростанцію у Володимирському районі.

Наприкінці січня група компаній ОККО отримала ліцензії на виробництво електроенергії. Зокрема, їх надали ТОВ «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь» та ТОВ «Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3» – операторам вітрового проєкту «Галнафтогазу» на Волині.

У квітні 2025 року концерн «Галнафтогаз» домовився про залучення €157 млн, зокрема від ЄБРР, для будівництва вітрової електростанції потужністю 147 МВт. Загальна вартість проєкту становить €225 млн.

Наразі вітроелектростанція працює в технічному режимі та безкоштовно передає електроенергію в енергосистему України. Продаж електроенергії стане можливим після оформлення всіх необхідних дозволів.