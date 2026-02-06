Абдул Авуду покликаний замінити Проспера Оба, який перейшов у «Шахтар»

Новим гравцем ЛНЗ став нападник португальської «Візели» Абдул Авуду, повідомляє пресслужба черкаського клубу.

25-річний представник Гани, який може зіграти на обох флангах атаки, виступатиме за команду Віталія Пономарьова на правах оренди. Угоду укладено на один сезон – до 31 грудня 2026-го.

До слова, Авуду – вихованець іспанського «Альбасете». На Піренеях також виступав за команди «Уніоністас», «Морало» та «Каламонте».

В лютому 2023 року перебрався до Португалії, де спочатку захищав кольори клубу «Валадареш Гайя», звідки за півроку перебрався до «Візели». Відправлявся в оренду у венесуельський «Пуерто-Кавельйо». Transfermarkt оцінює його в 375 тисяч євро.

Нагадаємо, після першої половини сезону ЛНЗ очолює трунірну таблицю УПЛ, маючи у своєму доробку 35 очок.