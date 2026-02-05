Ліга плавання зняла обмеження з молодих росіян та білорусів на європейських змаганнях

У четвер, 5 лютого, European Aquatics поновила Росію та Білорусь у правах, дозволивши їм виступати під власним прапором на юніорських та юнацьких міжнародних змаганнях (як в індивідуальних, так і в командних змаганнях). На це вже відреагувала Федерація плавання України, засудивши такий крок.

«Рішення European Aquatics дозволити юнацьким та юніорським збірним Росії і Білорусі виступати на міжнародних змаганнях під національним прапором, з гімном та офіційною символікою – є неприйнятним і цинічним. У той час, коли країна-агресор щодня знищує цивільну інфраструктуру, вбиває мирних людей і дітей, європейська спортивна спільнота фактично легітимізує агресію, прикриваючись словами про «спорт поза політикою».

Українські спортсмени сьогодні тренуються і змагаються в умовах війни. Вночі – укриття. Зранку – старт. І так вже четвертий рік. Я, як перший віце-президент Федерації плавання України, категорично засуджую це рішення. Наразі готується офіційне звернення до European Aquatics з вимогою його негайного перегляду», – написав на своїй сторінці у фейсбук Андріян Гутник.

Також функціонер вкотре покликав президента європейської організації в Україну, аби той на власні очі пересвідчився, в яких умовах доводиться працювати українським спортсменам.

«Окремо хочу особисто запросити президента European Aquatics – Антоніо Сільву – приїхати в Україну та відвідати чемпіонат України з плавання. Тим паче, що особисте запрошення від мене він уже отримував – при цьому одягнувши на руку жовто-блакитний браслет. Щоб він на власні очі побачив, у яких умовах тренуються та змагаються українські спортсмени. І яку ціну вони платять за право просто виходити на старт. Спорт не може бути індульгенцією для війни. І ми не будемо мовчати», – додав Гутник.

Нагадаємо, нещодавно росіянам і білорусам дозволили участь у міжнародних змаганнях з тхеквондо під своїми прапорами, а напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив про ймовірне повернення російського футболу на міжнародну арену, за що потрапив до бази «Миротворець».