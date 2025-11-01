Керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу затримали

У суботу, 1 листопада, Нацполіція України повідомила про затримання керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу. Її підозрюють у незаконному збагаченні.



«Факт незаконного збагачення викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Національної поліції України та слідчі ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора в межах кримінального провадження, що розслідується за фактом зловживання владою», – йдеться у повідомленні.

Фото Нацполіції, готівка, яку знайшли в начальниці екоінспекції

За даними слідства, начальниця відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу незаконно збагатилася. Правоохоронці встановили, що вона витратила частину коштів на придбання нерухомості, зокрема квартири в елітному житловому комплексі, та автомобіль преміумкласу, які оформила на сина.



У п’ятницю, 31 жовтня, поліцейські провели обшук у її квартирі, де знайшли понад 1 млн доларів та коштовні речі. Її затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру за незаконне збагачення.

Фото Нацполіції, цінні речі, вилучені в начальниці екоінспекції

Екочиновниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн гривень.

Нагадаємо, 24 жовтня колишню заступницю директора з економіки одного з комунальних підприємств Хмельницького викрили на зловживанні становищем. Під час закупівлі електроенергії посадовиця уклала з постачальником низку додаткових угод, які призвели до переплати 4,3 млн грн.