Експосадовиці хмельницького комунального підприємства загрожує до 12 років тюрми

Колишню заступницю директора з економіки одного з комунальних підприємств Хмельницького викрили на зловживанні становищем. Під час закупівлі електроенергії посадовиця уклала з постачальником низку додаткових угод, які призвели до переплати 4,3 млн грн. Про це повідомила 24 жовтня пресслужба поліції області.

За даними слідства, у 2022 році комунальне підприємство уклало з приватною компанією договір щодо постачання електроенергії на понад 52 млн грн. Згодом посадовиця підписала кілька додаткових угод, які безпідставно підвищували ціну.

Як повідомив керівник Управління протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Олег Дядик, у результаті підприємство переплатило постачальнику понад 4,3 млн грн, з яких близько 430 тис. грн – це гроші міського бюджету.

Колишній посадовиці оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.