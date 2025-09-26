Тетяна Латишенко очолює Вараську багатопрофільну лікарню з 2020 року

Директорку лікарні у Вараші підозрюють у службовій недбалості, що призвела до 1,8 млн грн збитків. Посадовиця придбала кисневу станцію за значно завищеною ціною. Тепер їй загрожує до пʼяти років тюрми, повідомила 26 вересня пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2021 році директорка одного з медзакладів Вараша придбала за значно завищеною ціною кисневу станцію. Згідно з експертизою, переплата складає майже 1,8 млн грн, які виділили з бюджету Вараської громади.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, підозрювана – 56-річна директорка Вараської багатопрофільної лікарні Тетяна Латишенко. У серпні 2025 року головну лікарку відсторонили від посади, проте вже через місяць вона поновилася.

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), посадовиці загрожує до п'яти років позбавлення волі. На період слідства на майно Тетяни Латишенко наклали арешт.

Додамо, що Тетяну Латишенко призначили директоркою Вараської багатопрофільної лікарні у грудні 2020 року. До того вона виконувала обов’язки керівниці цього ж медзакладу під час його реорганізації з державного в комунальний, а ще раніше – керувала гінекологічним відділенням.