Насірова також зобов'язали сплатити максимальний штраф

У п’ятницю, 31 жовтня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав колишнього голову Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова винним у зловживанні владою. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі, йдеться у трансляції ВАКС.

46-річного Романа Насірова визнали винним у тому, що він ухвалював незаконні рішення на користь компаній колишнього народного депутата Олександра Онищенка. За даними правоохоронців, у 2015-2016 роках Насіров надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з Онищенком.

Суд призначив Роману Насірову покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років та 17 тис. грн штрафу – це максимальний штраф згідно з положеннями ст. 364 ККУ. Крім того, йому заборонили обіймати певні посади упродовж трьох років.

Зазначається, що вирок ще не набрав законної сили. Оскарження вироку можуть розглянути до квітня 2026 року. Якщо ВАКС не розгляне апеляцію до цього часу, Насіров зможе уникнути покарання через сплив строку давності.

Окрім Насірова, суд виніс вирок його спільнику Володимиру Новікову – йому призначили чотири роки позбавлення волі, штрафом 17 тис. грн заборонили обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Романа Насірова заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 523 млн грн. Втім, у травні 2024 року за Романа Насірова внесли вдесятеро зменшену заставу – 55 млн грн. Колишній посадовець вийшов з СІЗО та зобов’язався прибувати за викликом суду.

9 квітня організація Transparency International Ukraine повідомила, що Насіров мобілізувався під час судових дебатів, після яких у справі експосадовця мали оголосити вирок. За даними журналістів, Насіров мобілізувався до 101-ї бригади сапером 7 квітня. Вже 10 квітня командир бригади скасував наказ про мобілізацію Насірова, визнавши її неправомірною. За цим фактом військова служба порядку розпочала службове розслідування.

Після цього суд продовжив Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов’язання ще на два місяці. Втім, вже 24 квітня запобіжний захід змінили – Насірова помістили під варту та збільшили йому заставу, яку врешті внесли за нього 9 травня.

Вже у жовтні Насіров через Європейський суд відсудив в України майже 10 тис. євро за неналежну меддопомогу у СІЗО – ЄСПЛ визнав, що Насіров протягом року (листопад 2022 – листопад 2023) неодноразово скаржився на погане самопочуття, зокрема, високий тиск, але отримував здебільшого лише симптоматичне лікування. Також вказується, що Насіров проходив лише поверхневу діагностику.