Шістьох правоохоронців звинуватили у перевищенні повноважень та катуванні

На Хмельниччині шістьом поліцейським вручили підозри через побиття затриманого. Як встановили слідчі, правоохоронці нанесли побої підозрюваному у вчиненні п'яної ДТП та не давали зателефонувати до рідних. Найближчим часом їх повинні відсторонити від роботи у поліції.

Інцидент стався минулоріч у Шепетівці. Поліцейські виїхали на місце ДТП, винуватець якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його доправили до лікарні для надання першої медичної допомоги та освідування на стан алкогольного сп’яніння. Уже в медзакладі він почав поводити себе зухвало, тож на нього одягнули кайданки.

«За неналежну, як здалося правоохоронцям, поведінку, чоловіка затримали та вирішили провчити кулаками. Ще у лікарні двоє поліцейських почали заламувати йому руки за спиною, повалили на підлогу та придушували коліном. Медпрацівники обурились таким відношенням до громадянина, тож мордування продовжили уже в райуправлінні», – повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини.

Близько двох годин потерпілому не давали зателефонувати рідним. До приміщення поперемінно заходили колеги правоохоронців та наносили удари затриманому. Потерпілого буквально врятувала дружина, яка приїхала у поліцію. В результаті побоїв у нього понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів.

Про вручення шістьом правоохоронцям підозр у цій справі стало відомо в четвер, 20 квітня. Їм інкримінують порушення ч.1 ст. 28 та ч.1 ст. 127 ККУ (катування, вчинене групою осіб) та ч.1 ст. 28 та ч.2 ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень).

«Більшості з них загрожує до п'яти років позбавлення волі, а деяким і до восьми років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – додають у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейських від посад, а також про обрання їм запобіжних заходів.