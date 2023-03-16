Поліцейського з Хмельниччини тимчасово відсторонили від роботи через побиття чоловіка. Інцидент стався під час виїзду правоохоронця на виклик про домашнє насильство. Побачивши поліцейських, чоловік, через якого їх і викликали, почав матюкатись, на що поліцейський схопив його за горло, а потім декілька разів вдарив у голову. Підозрюваному інкримінують порушення статті про перевищення службових повноважень, яка передбачає до восьми років тюрми.

Інцидент стався в грудні минулого року в одному з сіл Шепетівського району. «Поліцейський, який приїхав у складі екіпажу, перевищивши свої службові повноваження, схопив за шию чоловіка, який перебував у будинку та наніс йому декілька ударів кулаком в обличчя. Потерпілий отримав тілесні ушкодження», – повідомляє обставини інциденту прес-служба прокуратури Хмельниччини.

Як йдеться в одній з ухвал Хмельницького міськрайонного суду, 7 грудня поліцейський з колегою приїхав на виклик про домашнє насильство. Побачивши правоохоронців, чоловік, через якого жінка зверталась на 102, почав матюкатися. Правоохоронець відреагував на це різко: він схопив чоловіка рукою за горло і силою притиснув до дивану. Після цього він наніс чоловікові декілька ударів кулаками по голові.

Також в ухвалі зазначено, що чоловік обіймав посаду поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Шепетівського райуправління поліції.

Наразі йому обрали запобіжний захід, підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом. Також його до 6 травня відсторонили від роботи у поліції. Справу відкрили за ч.2 ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень). У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.