За розбій усім трьом чоловікам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна

Правоохоронці розшукали і затримали трьох чоловіків, які у святвечір вдерлися до будинку 80-річної мешканки Хмельниччини, зв’язали жінку, побили та викрали понад 100 тис. грн. Усі нападники виявилися мешканцями Рівненської області. Наразі чоловіки перебувають у СІЗО, за скоєне усім трьом загрожує по 15 років тюрми.

Про затримання трьох нападників на літню жінку у вівторок, 3 січня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області. Інцидент стався на святвечір 24 грудня в одному із сіл поблизу Славутича.

«Троє зловмисників проникли до будинку пенсіонерки, зв’язали її та почали бити, вимагаючи гроші. Зрештою, вони знайшли сховок із заощадженнями, в якому було понад 100 тисяч гривень і 200 євро, після чого поспішно покинули будинок. Пенсіонерку зв’язаною залишили напризволяще», – йдеться у повідомленні.

Потерпіла розповіла про напад старості села, який викликав поліцію. Оперативники з’ясували, що до розбійного нападу можуть бути причетні мешканці Рівненської області. Їх розшукали і затримали у понеділок, 2 січня. Усім трьом нападникам оголосили про підозру за 4 ст. 187 ККУ (розбій). Наразі чоловіки перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.