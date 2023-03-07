Дмитро Гуцалюк уже був фігурантом скандалу з облиттям кислотою авто іншої фітнес-тренерки з Хмельницького

Хмельницька поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз блогерці Олені Мандзюк. У соцмережах жінка розповіла, що отримує погрози від місцевого мешканця, теж блогера, волонтера Дмитра Гуцалюка, який відомий в Instagram під псевдонімом Kabash. За інформацією поліції, раніше обидва блогери разом займалися волонтерством, конфлікт між ними стався після того, як Олена Мандзюк відмовилася співпрацювати з Дмитром Гуцалюком.

Про відкриття кримінального провадження щодо погроз блогерці ввечері у вівторок, 7 березня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області. «Блогерка на своїй сторінці у соціальній мережі розповіла про конфлікт між нею та місцевим жителем, разом із яким вони раніше спільно займалися волонтерською діяльністю. У розповіді жінка зазначила, що після припинення цієї співпраці на її адресу посипалися погрози», – йдеться у повідомленні поліції.

Окрім сторіз про погрози зі сторони Дмитра Гуцалюка, Олена Мандзюк опублікувала кілька відео, на яких видно, як чоловік (блогерка стверджує, що це Дмитро Гуцалюк) чинить самосуд та жорстоко б’є людей. У поліції уточнили, що відео були зняті раніше, зокрема у березні 2022 року, а ситуацію з побиттям хлопця ремнем правоохоронці розцінюють як злочин за статтею 127 ККУ (катування), за цим фактом відкрите кримінальне провадження.

Через погрози блогерці Олені Мандзюк поліція також розпочала розслідування за ст. 129 ККУ (погроза вбивством). Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Зазначимо, Дмитра Гуцалюка (Kabash) у соцмережах та місцевих ЗМІ називають «брутальним блогером». Чоловік на своїх сторінках показує діяльність організацій, які нібито виявляють наливайки, незаконне будівництво та інші правопорушення в Хмельницькому. Раніше хмельницькі медіа писали також про ще один інцидент, пов’язаний із блогером: у 2020 році чоловіка звинувачували в обливанні кислотою автомобіля місцевої тренерки Лілії Гаджамури. З початком повномасштабного вторгнення РФ чоловік активно займається волонтерством.

Олена Мандзюк – тренерка, власниця кав'ярні, блогерка з Хмельницького, її сторінка в Instagram нараховує мільйон підписників. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну блогерка, зокрема, займається волонтерством, збирає та доставляє гуманітарну допомогу військовим, регулярно оголошує збори на потреби ЗСУ.