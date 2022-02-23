Досі блогер взагалі не знав про існування фонду «Повернись живим»

Скандальний чернівецький блогер Олександр Заліско пожертвував на допомогу українській армії 70 тис. грн. Ці кошти він перерахував благодійному фонду «Повернись живим», який за останню добу зібрав рекордні 20,5 млн грн. Пожертву блогер зробив після того, як до нього по підтримку звернулися активні твіттеряни, а раніше про існування фонду «Повернись живим» він взагалі не знав.

«У цей нелегкий час для нашої країни ми зобов’язані бути єдиними. І найперший крок, крім того, що зберігати спокій, найперший крок, як ми можемо допомогти нашій державі, нашій армії – це фінансово», – сказав він у сторіз та закликав усіх допомагати фонду «Повернись живим» будь-якими сумами.

Олександр Заліско пожертвував гроші і опублікував сторіз на підтримку «Повернись живим» після того, як до нього звернулася активна твіттерянка Наталія Грабар. Судячи зі скріншотів їхньої переписки, досі блогер взагалі не знав про існування такого фонду. Та і за останню добу він постив лише сторіз про свій відпочинок та недобросовісних туроператорів.

Наталія Грабар спонукала до допомоги не лише Олександра Заліска. Як розповіла вона ZAXID.NET, останні два дні активна твіттер-спільнота зверталася до різних українських блогерів та бізнесу з проханням поширити реквізити благодійного фонду. Найбільше сконтактувати з блогерами і переконати їх вдалося їй, а також Надії Бережній.

Завдяки їм та іншим активним твіттерянам інформацію про «Повернись живим» поширили, зокрема, популярні блогери Саша Бо, Таня Самбурська, Саша Куровський, Наталія Литвин, Ірина Пістрюга, Настя Карпчук, Міла Бараєва, а також Таня Пренткович, яка довго сперечалася і просила не звинувачувати у війні російських блогерів, із якими вона співпрацює. Деякі блогери поширювали інформацію про допомогу благодійному фонду і раніше.

Нагадаємо, чернівецький блогер Олександр Заліско потрапив у листопаді в скандал, влаштувавши святкування дня народження в День пам’яті жертв Голодоморів у львівському Будинку вчених. Ведучим свята був шоу-мен Володимир Остапчук, який підписав фото в Instagram зі свята «Блогерская голодная туса», що особливо обурило підписників. Вибачатися за недоречне святкування як Заліско, так і інші гості-блогери почали лише тоді, коли бізнес почав відмовлятися від співпраці з ними.

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