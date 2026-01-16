Лише кілька годин у теплі зможуть врятувати життя безпритульним тваринам

Через значне погіршення погодних умов та морози в адміністративні будівлі Львівської міської ради впускатимуть погрітися безпритульних тварин. У місті закликають бізнес також долучитися до ініціативи.

Як повідомляє перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, з 17 січня очікується похолодання, у зв’язку з цим у всі адміністративні будівлі Львівської міської ради та підпорядкованих установ будуть впускати котиків і песиків, щоб вони могли зігрітися.

«Наступна доба обіцяє бути холодною, і це складно для всіх, але особливо для тварин на вулиці. Давайте разом подбаємо про них. Котикам і песикам на вулиці зараз дуже важко – самі вони не зможуть впоратися з холодом», – зазначив Андрій Москаленко.

Містян також закликають повідомляти про випадки недотримання правила на «Гарячу лінію міста» за телефоном – 1580 та водночас закликають приватних підприємців долучатися до ініціативи.

«Звертаємося до всіх компаній, установ і закладів у Львові: якщо є можливість – відкрийте двері для чотирилапих у морозні дні. Навіть кілька годин у теплі можуть врятувати життя. Людяність – це те, що робить місто справді теплим!», – додав Андрій Москаленко.