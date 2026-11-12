В Україні змінюють правила оподаткування авто при продажу

Верховна Рада змінила правила оподаткування продажу автомобілів. Відповідно до ухваленого закону, якщо власник продасть машину раніше ніж через 183 дні після її державної реєстрації на своє ім’я, йому доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Законопроєкт №16037-д парламент ухвалив у другому читанні та в цілому 11 листопада. Наразі документ готується на підпис, тому нові норми ще не діють. Водночас запровадити їх планують з 1 січня 2027 року.

Головна зміна стосується терміну володіння автомобілем. Якщо раніше кількість продажів протягом року визначала ставку податку, то тепер значення матиме ще й те, скільки часу машина зареєстрована на нового власника.

За новими правилами, якщо людина продасть автомобіль раніше ніж через 183 дні після державної реєстрації на своє ім’я, їй доведеться сплатити 18% ПДФО. Це стосується навіть першого продажу за календарний рік. Разом із військовим збором у 5% податки становитимуть 23% вартості автомобіля.

Якщо ж автомобіль перебував у власності щонайменше 183 дні, діятимуть такі ставки:

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перший продаж протягом календарного року – без ПДФО;

другий продаж – 5% ПДФО;

третій і кожен наступний продаж – 18% ПДФО.

До кожної оподатковуваної угоди також застосовуватимуть військовий збір у розмірі 5%.

З якого дня рахуватимуть 183 дні

Відлік починатиметься не з моменту купівлі автомобіля, а з дати його державної реєстрації на ім’я нового власника. Тобто дата підписання договору купівлі-продажу, ввезення машини в Україну чи фактичного отримання ключів не впливатиме на розрахунок. Важливо, коли автомобіль офіційно зареєстрували за людиною, яка планує його продати. Для першого продажу успадкованого автомобіля передбачили виняток: у такому випадку чекати 183 дні не потрібно.

Важливо, що податок нараховуватимуть не на різницю між ціною купівлі та продажу, а на всю оподатковувану вартість автомобіля. Її визначатимуть за ціною, зазначеною в договорі, але не нижче середньоринкової або ринкової вартості, встановленої відповідно до законодавства. Наприклад, якщо оподатковувана вартість автомобіля становить 500 тис. грн, за ставкою 18% власник має сплатити 90 тис. грн ПДФО. Ще 25 тис. грн становитиме військовий збір. Загалом податки сягнуть 115 тис. грн.

При цьому не враховуватимуть, за скільки людина придбала машину. Навіть якщо автомобіль купили за 550 тис. грн, а продали за 500 тис. грн, податок розраховуватимуть із повної вартості продажу, а не з різниці між цінами.

Кого стосуються нові правила?

Для автомобілістів, які купують машини для власного користування та продають їх через кілька років, суттєвих змін не буде. Якщо автомобіль перебував у власності понад 183 дні, а це перший продаж за календарний рік, ПДФО не нараховуватимуть. Найбільше нововведення вплине на тих, кому потрібно швидко продати нещодавно придбану машину. Наприклад, через переїзд, втрату роботи, фінансові труднощі або інші непередбачені обставини. У такому разі навіть перший продаж автомобіля за рік оподатковуватиметься за ставкою 23% разом із військовим збором.

В Інституті досліджень авторинку вважають, що нові правила можуть ускладнити такі угоди. Експерти також попереджають про ризик повернення неофіційних схем, коли автомобіль фактично передають іншій людині за довіреністю, але юридично не переоформлюють.

Це створює ризики для попереднього власника: штрафи, борги та наслідки можливих ДТП можуть і надалі стосуватися людини, на яку офіційно зареєстрований автомобіль. Водночас нові обмеження не стосуються професійних продавців, які імпортують автомобілі для подальшого перепродажу як товар у межах господарської діяльності. Правило 183 днів поширюється на фізичних осіб, які продають транспортні засоби після їхньої реєстрації на себе.

В Інституті досліджень авторинку зазначають, що для ефективного впровадження нових правил держава також має створити доступніші умови легальної роботи для невеликих продавців. Інакше частина ринку може залишитися в тіні.

Отже, перед продажем автомобіля у 2027 році варто перевірити дату його державної реєстрації на своє ім’я та кількість машин, які власник уже продав протягом календарного року. Від цих двох обставин залежатиме сума податків за новими правилами.