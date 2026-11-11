Рада ухвалила зміни для платників ПДВ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16037-д, який передбачає спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ) для підприємців і компаній. Зокрема, поріг для окремих документальних позапланових податкових перевірок підвищать зі 100 тис. грн до 1 млн грн. Також ФОПи зможуть самостійно обирати період звітності з ПДВ – щомісячний або щоквартальний. За документ проголосували 237 народних депутатів, про це 11 листопада повідомила пресслужба парламенту.

Що зміниться для платників ПДВ?

Одне з головних нововведень стосується податкових перевірок. Поріг, за якого можуть проводити документальні позапланові перевірки щодо бюджетного відшкодування ПДВ та від’ємного значення податку, збільшать зі 100 тис. грн до 1 млн грн. Тобто він зросте вдесятеро.

Ще одна зміна стосується фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані платниками ПДВ. Вони зможуть самостійно обирати звітний період – подавати декларацію щомісяця або раз на квартал, що дасть змогу підлаштувати податкову звітність під особливості роботи бізнесу.

Також закон передбачає автоматичне заповнення податкових документів в електронному кабінеті платника податків. Зокрема, там планують формувати попередньо заповнені податкові декларації та накладні на основі інформації, яка вже є в системах податкової служби. Це допоможе зменшити обсяг даних, які підприємцям доводиться вносити самостійно.

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Крім того, платники ПДВ зможуть складати зведені податкові накладні раз на місяць – не пізніше останнього дня звітного періоду. Правило стосується операцій із постачання товарів або послуг покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ, а також отримання від них попередньої оплати.

Також документ спрощує перенесення від’ємного значення ПДВ у разі перетворення компанії, тобто якщо платник податку вчасно пройде перереєстрацію, документальну перевірку для такого перенесення проводити не потрібно.

Окремі положення стосуються сплати податкових зобов’язань, нарахованих за результатами документальних перевірок під час воєнного стану. Закон удосконалює тимчасовий механізм, який має заохочувати платників добровільно сплачувати такі зобов’язання.

Крім змін щодо ПДВ, документ передбачає узгодження податкового законодавства з новими правилами у сфері іпотечних облігацій і тимчасове спрощення придбання акцизних марок для платників акцизного податку.

Чому Україна змінює правила адміністрування ПДВ?

Ухвалення законопроєкту є частиною виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Відповідні домовленості закріплені в меморандумах між Україною та ЄС від 20 травня 2026 року, а також між Україною та МВФ від 2 липня 2026 року. Вони передбачають, зокрема, спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів і підвищення порогу для окремих документальних позапланових перевірок.

Виконання цих умов важливе для отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС і наступних траншів МВФ. Ці кошти мають допомагати фінансувати критично важливі видатки державного бюджету, зокрема соціальні зобов’язання та підтримку інфраструктури. Водночас власні бюджетні надходження Україна зможе спрямовувати на потреби безпеки й оборони. Згідно з пояснювальною запискою, реалізація закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.