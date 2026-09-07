Комплекс вироблятиме до 22 600 МВт-год електроенергії щороку

Компанія «Еко-Фотуре “Кам’янка”» планує збудувати три сонячні електростанції сумарною потужністю 18,322 МВт у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині. Про це повідомила пресслужба «Ощадбанку», який кредитує проєкт.

З початку року банк уже профінансував будівництво сонячних електростанцій потужністю 42,6 МВт на суму майже 850 млн грн. Проєкт у Камʼянці-Подільському на 10,34 млн євро став найбільшим серед них.

Окрім самих СЕС, на Хмельниччині планують встановити потужну систему накопичення енергії на 50 МВт. Очікують, що після введення комплексу СЕС в експлуатацію, він вироблятиме до 22 600 МВт-год електроенергії щороку.

Будівництво сонячних електростанцій здійснює ТОВ «Солар Сталькострукція» – компанія, яка спеціалізується на проєктуванні, будівництві та управлінні проєктами сонячної енергетики та систем зберігання енергії. Компанія працює на ринку з 2012 року, реалізувала понад 5 ГВт проєктів, присутня у 20 країнах світу.

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Раніше ZAXID.NET писав, що у Ковельському районі львівська компанія ТОВ «Західна ВЕС 5» планує збудувати ВЕС потужністю 50 МВт.

Додамо, що за даними Мінекономіки, загальна потужність сонячних електростанцій в Україні сягає 7,3 ГВт (5,4 ГВт виробники + 2,25 ГВт активні споживачі). Найбільше СЕС – на Дніпропетровщині (947 МВт), Миколаївщині (782 МВт) та Одещині (515 МВт).