Сонячну електростанцію можна перевезти в будь-яке місце

З Європейського Союзу в Чернівці передали пересувну сонячну електростанцію з гібридним генератором на дизельному двигуні. Енергетичне обладнання використовуватимуть для роботи комунального підприємства «Чернівціводоканал».

Як розповіли в Чернівецькій міській раді, обладнання передали в межах проєкту міжнародної підтримки українських міст за сприяння муніципалітету Дюссельдорфа. Загальна вартість – 95 тис. євро.

СЕС складається і розгортається, її зручно перевозити

На автомобільному причепі вмонтовано гібридний генератор із дизельним двигуном. Також там є сонячні панелі, які розгортаються, а коли треба переїхати в інше місце – то компактно складаються.

«Такого обладнання в Чернівцях ми ще не мали. Наразі наші спеціалісти його вивчають, паралельно на нього оформлюють усі необхідні документи. Сонячні панелі мають потужні 7,5 кВт, гібридний генератор на дизелі – 32 кВт, загалом це 39,5 кВт. На причепі також є батарея на 60 кВт-год. Полотно сонячних батарей за потреби розгортається до площі 17 м2. Тож це обладнання можна використовувати по-різному», – розповів у коментарі ZAXID.NET начальник проєктно-кошторисного відділу «Чернівціводоканал» Олександр Ільїн.

У міській раді також зазначили, що автономне енергетичне обладнання використовуватимуть для роботи аварійних бригад водоканалу. Під час тривалих відключень електрики чи надзвичайних ситуацій працівники комунального підприємства постійно потребують електроенергії для проведення аварійних робіт. Олександр Ільїн додав, що обладнання маже стати джерелом резервного живлення для невеликих об’єктів водоканалу, які ще не заживленні та їх виключають по групах від електропостачання.