Потужність станцій – 340 кВт

У Чорткові на Тернопільщині на території місцевого водоканалу встановили сонячні електростанції загальною потужністю 340 кВт. Профінансували цей проєкт – НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація), а також уряд Швеції. Частину грошей виділили із міського бюджету. Будівництво і підключення СЕС до мережі вартувало понад 500 тис. євро.

Це перший проєкт НЕФКО в Україні, що використовує сонячну енергетику для живлення критичної інфраструктури. Про це повідомили у Чортківській міській раді. Загалом фонд східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) надав грант для Чорткова у розмірі 460 тис. євро, уряд Швеції – технічну допомогу на суму 54, 9 тис. євро. За умовами проєкту встановлення СЕС на водоканалі мало співфінансуватися, тож з міського бюджету Чорткова виділили 33, 8 тис.євро.

«Встановлені сонячні панелі приносять відчутні результати, покриваючи близько 20% потреб об'єктів водоканалу у електроенергії, гарантуючи надійність муніципальних послуг водопостачання та допомагаючи зменшити викиди CO₂ і видатки місцевого водоканалу», – зазначив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Загалом на території водоканалу встановили три сонячні електростанції – дві на насосних станціях та одну – на очисних спорудах. Потужність станцій – 340 кВт. Завдяки цьому під час блекаутів водоканал залишатимуться з електроенергією.

У міській раді Чорткова також додали, що планують застосувати тариф «активний споживач». Це дозволить комунальному підприємству передавати надлишкову електроенергію в національну мережу і заробляти на цьому. Очікують, що завдяки СЕС Чортків заощадить для міського бюджету близько 70 тис. євро.