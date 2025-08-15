Сонячні панелі встановили на даху гаражів

У Лановецькій міській лікарні запрацювала сонячна електростанція. Завдяки новим технологіям, медзаклад зможе економити до 400 тис. грн з місцевого бюджету на енергоносії. Сонячну електростанцію встановили за гроші від німецького уряду.

Потужність електростанції – 50 кВт, повідомили в коментарі ZAXID.NET в Лановецькій міській раді. Така СЕС дасть зможу економити гроші на комунальних послугах для лікарні, а під час блекаутів стане додатковим джерелом електроенергії.

Гроші на закупівлю електростанції надійшли від уряду Німеччини. Лановецька міська рада взяла участь в проєкті «Покращення цивільного захисту в муніципальних партнерствах з Україною» за програмою Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Партнером у цій програмі стало німецьке місто Лінген, повідомили в Лановецькій міській раді.

Наразі в міськраді не повідомили, скільки саме витратили на закупівлю необхідного обладнання СЕС, однак додали, що з бюджету виділили частину грошей. Ці фінанси направили на встановлення СЕС на даху гаража медустанови.