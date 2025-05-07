СЕС буде додатковим джерелом енергії для лікарні

Тернопільська міська рада передала на баланс міської комунальної лікарні № 2 сонячну електростанцію потужністю 40 кВт. Вартість такої СЕС становить понад 1 млн грн. В міській лікарні повідомили ZAXID.NET, що її планують облаштувати над педіатричним відділенням Тернопільської комунальної дитячої лікарні, яку раніше приєднали до медзакладу.

7 травня на засіданні члени виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийняли рішення про безоплатну передачу сонячної електростанції з балансу Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення на баланс комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

«Лікарні передано сонячну електростанцію у розібраному стані загальною вартістю 1, 171 млн грн. Це обладнання дозволить підвищити енергонезалежність медичного закладу, забезпечити безперебійне функціонування критично важливого обладнання та покращити готовність лікарні до роботи в умовах надзвичайних ситуацій», – зазначили на сайті Тернопільської міськради.

Медичний директор Тернопільської міської комунальної лікарні № 2 Олег Кобрин зазначив в коментарі ZAXID.NET, що СЕС облаштують на даху педіатричного відділення міської дитячої лікарні за адресою вул. Клінічна, 1А.

«Ми готуємося до встановлення СЕС на даху відділення. Наразі виготовляється проєктно-кошторисна документація. Після цього приступлять до самого монтажу електростанції. Плануємо, що до середини літа сонячна станції запрацює», – додав Олег Кобрин.

Гроші на її облаштування виділять з міського бюджету. Додамо, що в дитячій лікарні також є генераторна установка, однак встановлена СЕС дозволить більше ефективно працювати лікарям під час проблем з електропостачанням через російські обстріли.