потужність СЕС становитиме 250 МВт

На території Кіцманської територіальної громади планують побудувати найбільшу сонячну електростанцію в західному регіоні України. Заявлена потужність СЕС попередньо складе 250 МВт. Будуватиме її ТОВ «Чернівці солар», яке входить в групу компаній «Кернел». Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Кіцмані Іван Семенюк, повідомляє видання «Молодий Буковинець».

Сонячна електростанція буде розташовуватися на території площею 212 гектарів. Коли проєкт втілять в життя, то Кіцманська громада зможе отримати інвестиції у бюджет на 5 млрд грн.

«Це один із найбільших стратегічних напрямів і проєктів у громаді за весь час існування. Він дозволить нам створити додаткові робочі місця, залучити гроші в громаду і також допомогти ЗСУ. Наразі провели усі етапи підготовки – від земельних питань до погоджень з інвесторами», – зазначив Іван Семенюк.

Будуватиме велику сонячну електростанцію товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівці солар», яке входить в групу компаній «Кернел». Перші роботи стартуватимуть навесні 2026 року.

«На першому етапі будівництва сонячної електростанції надходження до бюджету громади будуть складати 8,6 млн грн на рік. Далі сума зросте до 12 мільйонів на рік. Договір оренди укладено на 25 років. Загалом обсяг залучення інвестицій становитиме 5 млрд гривень», – зазначив Іван Семенюк.

За словами посадовця, зараз підприємство-інвестор завершує етап проєктування сонячних електростанцій і навесні 2026 року проводитиме їх монтаж для впровадження першої черги. Іван Семенюк також додав, що подібна електростанція за потужністю в Україні – це Нікопольська СЕС.

За даними YouControl, ТОВ «Чернівці солар» була створена 9 місяців тому і має статутний фонд у 500 тис. грн. Очолює фірму Олександр Сліпко, який є керівником у ще кількох подібних підприємствах. Засновники ТОВ «Чернівці солар» – це ТОВ «Кернел-Трейд» та президент холдингу «Кернел Групп» Андрій Веревський – народний депутат України чотирьох скликань від «БЮТ» та «Партії регіонів». Він є одним із найбагатших українців з активами в $785 млн.