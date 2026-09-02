Суд визнав його винним у порушенні громадського порядку з особливою зухвалістю

Водія маршрутного автобуса з Чернівців, який під час конфлікту з пасажирами нецензурно висловлювався про військових, суд оштрафував на 17 тис. грн. Чоловік надав письмове звернення, що цілком визнає свою провину та погодився на спрощений розгляд справи. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що цього водія після скандалу та звільнення мобілізували до війська.

За даними вироку ід 19 серпня, конфлікт між водієм маршрутного автобуса №14 та пасажирами стався близько 13:20 5 серпня. Обвинувачений Вадим Гущак почав сперечатися з пасажирами автобуса, зокрема з матір’ю загиблого військового щодо пільгового проїзду. А потім обізвав захисників дурнями. На оприлюдненому відео в соціальній мережі водій, зокрема, вигукував: «Вони воюють, бо дурні. За бандитів воюють, за Зеленського. Хто їх заставляв? Мені пос…ать, що вони пішли».

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Поліція оголосила йому про підозру. У суді водія обвинувачували в порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

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Сам обвинувачений у суд не з’явився, а його представник надав його заяву. В ній водій вказав, що визнає свою вину і дає згоду на розгляд справи у спрощеному порядку (без права подати апеляцію). Суддя визнав його винним і призначив штраф у розмірі 17 тис. грн.

Нагадаємо, що конфлікт між водієм маршрутки та пасажирами стався 5 серпня біля зупинки «Дріжджзавод». Відео суперечки у фейсбуці оприлюднив колишній депутат від Тернопільщини Михайло Апостол. Поліція оперативно встановила особу водія – це 49-річний мешканець Чернівців. Після оголошення підозри чоловік записав відео з вибаченнями. Його звільнили з роботи, а через п’ять днів після інциденту – мобілізували до війська.