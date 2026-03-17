До призначення в мерію Марія Бадида 20 років очолювала податкову Ужгорода

Заступниця мера Ужгорода Марія Бадида подала декларацію про доходи за 2025 рік. Про це стало відомо з сайту Національного агентства з питань запобігання корупції.

Марія Бадида, яка перед призначенням в мерію Ужгорода очолювала міську податкову, задекларувала 724 тис. грн зарплатні, 61 тис. грн іншого доходу в ДПС та 236 тис. грн пенсії. На посаді заступниці міського голови у грудні 2025 року Марія Бадида встигла заробити близько 55 тис. грн. Чоловік посадовиці, який володіє бухгалтерською компанією «Бух тех сервіс», задекларував 84 тис. грн пенсії.

Подружжя володіє будинком, квартирою та нежитловим приміщенням в Ужгороді, землею з дачним будинком в Ужгородському районі, а також трьома автомобілями: ВАЗ 2121, Mercedes-Benz A-175 і Toyota RAV4. Загальна вартість автівок – 495 тис. грн. Марія Бадида не тримає грошей на банківських рахунках. Готівкою у неї з чоловіком є 9 тис. євро, 3 тис. доларів та 87 тис. грн.

Нагадаємо, депутатку Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Марію Бадиду, яка понад 20 років очолювала місцеву податкову інспекцію, призначили заступницею мера Богдана Андріїва під час сесії 11 грудня 2025 року.