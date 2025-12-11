У 2024 році Марія Бадида стала власницею нової квартири в Ужгороді

Депутатку Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Марію Бадиду, яка більше 20 років очолювала місцеву податкову інспекцію, призначили заступницею міського голови Богдана Андріїва. Рішення ухвалили на сесії у четвер, 11 грудня.

Проєкт про затвердження Марії Бадиди на посаді заступниці мера до порядку денного сесії з голосу запропонував внести її колега по партії, депутат Віталій Глагола. За рішення проголосували 31 з 32 депутатів, присутніх у залі.

За інформацією НАЗК, 10 грудня Марія Бадида оприлюднила декларацію при звільненні з посади начальника Ужгородської податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області. Виконувати обов’язки на її посаді буде Роман Луник.

Що відомо про Марію Бадиду

Марія Бадида очолювала податкову Ужгорода з 2003 року, а до того 13 років була начальницею ДПІ в Ужгородському районі. У 2020 році посадовиця стала депутаткою Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття», створеної нардепами Робертом Горватом, Василем Петьовкою, Владіславом Поляком і Валерієм Лунченком.

У 2024 році Марія Бадида стала власницею нової квартири в Ужгороді.