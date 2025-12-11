Заступницею мера Ужгорода призначили ексначальницю податкової Марію Бадиду
Рішення ухвалили на сесії 11 грудня
Депутатку Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Марію Бадиду, яка більше 20 років очолювала місцеву податкову інспекцію, призначили заступницею міського голови Богдана Андріїва. Рішення ухвалили на сесії у четвер, 11 грудня.
Проєкт про затвердження Марії Бадиди на посаді заступниці мера до порядку денного сесії з голосу запропонував внести її колега по партії, депутат Віталій Глагола. За рішення проголосували 31 з 32 депутатів, присутніх у залі.
За інформацією НАЗК, 10 грудня Марія Бадида оприлюднила декларацію при звільненні з посади начальника Ужгородської податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області. Виконувати обов’язки на її посаді буде Роман Луник.
Що відомо про Марію Бадиду
Марія Бадида очолювала податкову Ужгорода з 2003 року, а до того 13 років була начальницею ДПІ в Ужгородському районі. У 2020 році посадовиця стала депутаткою Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття», створеної нардепами Робертом Горватом, Василем Петьовкою, Владіславом Поляком і Валерієм Лунченком.
У 2024 році Марія Бадида стала власницею нової квартири в Ужгороді.