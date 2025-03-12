Марія Бадида очолює податкову Ужгорода з 2003 року

Начальниця Ужгородської податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області, депутатка міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Марія Бадида оприлюднила декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Марія Бадида задекларувала 563 тис. грн зарплати у податковій та 210 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2023 році на посаді начальниці Ужгородської податкової інспекції вона заробила 371 тис. грн та отримала 188 тис. грн пенсії. На банківських рахунках Марія Бадида грошей не тримає, готівкою у неї 50 тис. грн.

У власності Марії Бадиди будинок в Ужгороді, земельна ділянка, сад і дача в Ужгородському районі та два автомобілі – ВАЗ 2121 1985 року випуску та Mercedes-Benz А-170 2007 року за 157 тис. грн. У вересні 2024 році Марія Бадида купила квартиру в Ужгороді за 815 тис. грн.

Чоловік податківиці Василь Бадида задекларував 76 тис. грн пенсії, 5 тис. євро і 3 тис. доларів готівкою. У його власності Toyota RAV4 2012 року випуску за 333 тис. грн.

Додамо, що Марія Бадида очолює податкову Ужгорода з 2003 року, а до того 13 років була начальницею ДПІ в Ужгородському районі. У 2020 році посадовиця стала депутаткою Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття».