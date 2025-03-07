Степан Бочкай очолює Виноградівську міськраду з 2010 року

Міський голова Виноградова Степан Бочкай подав декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Степан Бочкай задекларував понад 961 тис. грн зарплати у Виноградівській міській раді та 198 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2023 році на посаді міського голови він заробив 883 тис. грн та отримав 189 тис. грн пенсії. На банківських рахунках Степан Бочкай грошей не тримає, готівкою у нього 450 тис. грн.

У власності родини Степана Бочкая дві земельні ділянки та будинок у Виноградові, загальною площею майже 0,2 га, а також три автівки – ЗАЗ, ВАЗ та Peugeot, 2019 року випуску і вартістю 774 тис. грн. Дружина мера Виноградова Сільвія Бочкай задекларувала 26,1 тис. грн пенсії.

Додамо, що Степан Бочкай очолює Виноградівську міськраду три каденції поспіль – з 2010 року. Він першим з-поміж мерів закарпатських міст оприлюднив декларацію про доходи у 2024 році.