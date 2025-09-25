У центрі Ужгорода збудують готель із підземним паркінгом
Містобудівну документацію ухвалили на сесії міської ради 25 вересня
До теми
Депутати Ужгородської міської ради затвердили детальний план території, обмеженої вулицями Олександра Довженка, Клари Лабик, набережною Незалежності та Братів Бращайків. Містобудівну документацію, яка передбачає зведення готелю в історичному центрі міста, ухвалили на сесії 25 вересня.
Йдеться про територію, площею близько 0,6 га, розташовану в урядово-житловому кварталі «Малий Ґалаґов», поруч із будівлею військової прокуратури та ОСББ «Довженка 5».
Межа території ДПТ охоплює 10 земельних ділянок, три з яких сформовані та належать Ужгородській міськраді. Однією з ділянок користуються мешканці ОСББ, інша – в оренді у Тетяни Ковач. Остання орендує землю, площею 0,3 га під будівлею котельні, яку вона викупила у 2019 році. Саме на цьому місці планують звести готель до 5 поверхів з підземним паркінгом на 12 автомобілів.
Апартаменти зведуть на місці котельні, яку викупила Тетяна Ковач. Фото ZAXID.NET
За даними організації «Закарпаття екологічне» та аналітичного порталу Youcontrol, Тетяна Ковач – головна бухгалтерка ПП «Булава Уж 1», що входить до бізнес-групи «родини Андріївих» – мера Ужгорода Богдана Андріїва та його брата, депутата Закарпатської облради Андрія Андріїва.
За затвердження містобудівної документації, яка передбачає зведення готелю у центрі Ужгорода, проголосували 23 з 30 депутатів, присутніх на сесії.
«Завдяки близькості до річки та розташуванню у центральній частині, ця територія має значний туристичний та комерційний потенціал. Проєктований об’єкт гармонійно вписується в архітектурний ансамбль, не порушуючи загальний стиль та характер забудови», – йдеться у затвердженій містобудівній документації.
Разом зі зведенням апартаментів, детальним планом території пропонується організувати односторонній рух на вулицях Братів Бращайків та Героїв Небесної Сотні та влаштувати там паркомісця з передбаченням умов інклюзивності.