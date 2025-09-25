Йдеться про територію в урядово-житловому кварталі «Малий Ґалаґов»

Депутати Ужгородської міської ради затвердили детальний план території, обмеженої вулицями Олександра Довженка, Клари Лабик, набережною Незалежності та Братів Бращайків. Містобудівну документацію, яка передбачає зведення готелю в історичному центрі міста, ухвалили на сесії 25 вересня.

Йдеться про територію, площею близько 0,6 га, розташовану в урядово-житловому кварталі «Малий Ґалаґов», поруч із будівлею військової прокуратури та ОСББ «Довженка 5».

Межа території ДПТ охоплює 10 земельних ділянок, три з яких сформовані та належать Ужгородській міськраді. Однією з ділянок користуються мешканці ОСББ, інша – в оренді у Тетяни Ковач. Остання орендує землю, площею 0,3 га під будівлею котельні, яку вона викупила у 2019 році. Саме на цьому місці планують звести готель до 5 поверхів з підземним паркінгом на 12 автомобілів.

Апартаменти зведуть на місці котельні, яку викупила Тетяна Ковач. Фото ZAXID.NET

За даними організації «Закарпаття екологічне» та аналітичного порталу Youcontrol, Тетяна Ковач – головна бухгалтерка ПП «Булава Уж 1», що входить до бізнес-групи «родини Андріївих» – мера Ужгорода Богдана Андріїва та його брата, депутата Закарпатської облради Андрія Андріїва.

За затвердження містобудівної документації, яка передбачає зведення готелю у центрі Ужгорода, проголосували 23 з 30 депутатів, присутніх на сесії.

«Завдяки близькості до річки та розташуванню у центральній частині, ця територія має значний туристичний та комерційний потенціал. Проєктований об’єкт гармонійно вписується в архітектурний ансамбль, не порушуючи загальний стиль та характер забудови», – йдеться у затвердженій містобудівній документації.

Разом зі зведенням апартаментів, детальним планом території пропонується організувати односторонній рух на вулицях Братів Бращайків та Героїв Небесної Сотні та влаштувати там паркомісця з передбаченням умов інклюзивності.