Йдеться про територію біля об’їзної дороги, навпроти готелю «Барський маєток»

На сесії 26 серпня депутати Ужгородської міської ради затвердили детальний план території, обмеженої вулицями Ужанською, Гранітною, Об’їзною та залізничною колією. Лівобережжя річки Уж планують перетворити на торгово-економічну зону.

Йдеться про територію біля об’їзної дороги в районі Радванського мосту. Поруч розташовані дві АЗС та готель-ресторан «Барський маєток».

Розробники ДПТ запланували розміщення тут торгових центрів, супермаркетів, ресторанів і кав’ярень.

«Тут можуть бути як багатоквартирні будинки, так і приватні будинки з невеликими ділянками. Дитячі садки, школи та медзаклади повинні бути розташовані у безпосередній близькості, щоб задовольняти всі потреби новобудов», – йдеться у містобудівній документації.

Схема детального плану (натисніть для збільшення). Фото Ужгородської міської ради

У детальному плані нема інформації щодо кількості і площі майбутніх новобудов. Натомість, проєктом передбачено використання підземного простору для створення паркінгу для багатоквартирного житлового будинку.

За детальний план території, обмеженої вулицями Ужанською, Гранітною, Об’їзною та залізничною колією (в межах лівобережжя Ужа) (проєкт № 2487) проголосували 20 з 29 депутатів Ужгородської міської ради. Також під час сесії 26 серпня дозволили збудувати багатоповерхівку біля обласного наркодиспансеру та ЖК для 3 тис. мешканців у «Новому районі» Ужгорода.