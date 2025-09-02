Біля наркодиспансеру в Ужгороді збудують багатоповерхівку
Рішення ухвалили на сесії міської ради
До теми
На сесії 26 серпня депутати Ужгородської міської ради затвердили зміни до детального плану території, обмеженої вулицями Юрія Гагаріна (сучасна назва – Карпатської України), Сергія Мартина, Успенською та Миколи Огарьова. Тут планують звести п’ятиповерхівку та розмістити магазини.
Йдеться про квартал, загальною площею 39,4 га, в якому розташовані, зокрема, супермаркет «Барва», міська поліклініка №2 та машинобудівний завод.
Під забудову запроєктована ділянка, площею 2,3 га, поруч з обласним наркодиспансером. Тут з’явиться 5-поверхівка та об’єкти торгівлі. Біля будинку розмістять дитячий майданчик та організують мережу пішохідних доріжок. Для озеленення території пропонують використати місцеву флору: платан, липу, клен, тую, ялину тощо.
«Мережа паркінгів мікрорайону має місткість 320 машиномісць і відповідає розрахунковій потребі в місцях тимчасового зберігання легкових автомобілів. Для влаштування доріжок та тротуарів передбачено мощення мозаїчною бруківкою та гравійно-піщаною сумішшю. Для влаштування проїздів пропонується використовувати бруківку», – зазначено в містобудівній документації.
За внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Юрія Гагаріна, Сергія Мартина, Успенською та Миколи Огарьова (проєкт № 2258) проголосували 22 з 29 депутатів Ужгородської міської ради.