На сесії 26 серпня депутати Ужгородської міської ради затвердили зміни до детального плану території, обмеженої вулицями Юрія Гагаріна (сучасна назва – Карпатської України), Сергія Мартина, Успенською та Миколи Огарьова. Тут планують звести п’ятиповерхівку та розмістити магазини.

Йдеться про квартал, загальною площею 39,4 га, в якому розташовані, зокрема, супермаркет «Барва», міська поліклініка №2 та машинобудівний завод.

Під забудову запроєктована ділянка, площею 2,3 га, поруч з обласним наркодиспансером. Тут з’явиться 5-поверхівка та об’єкти торгівлі. Біля будинку розмістять дитячий майданчик та організують мережу пішохідних доріжок. Для озеленення території пропонують використати місцеву флору: платан, липу, клен, тую, ялину тощо.

«Мережа паркінгів мікрорайону має місткість 320 машиномісць і відповідає розрахунковій потребі в місцях тимчасового зберігання легкових автомобілів. Для влаштування доріжок та тротуарів передбачено мощення мозаїчною бруківкою та гравійно-піщаною сумішшю. Для влаштування проїздів пропонується використовувати бруківку», – зазначено в містобудівній документації.

За внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Юрія Гагаріна, Сергія Мартина, Успенською та Миколи Огарьова (проєкт № 2258) проголосували 22 з 29 депутатів Ужгородської міської ради.